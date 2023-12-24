«Это не проблема». Кузьменко прокомментировал слухи о возможном обмене из «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко оценил слухи о возможном обмене из «Кэнакс». Россиянин оформил дубль в ворота «Сан-Хосе» (7:4). До сегодняшнего матча нападающий неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил, пропустив два матча «Кэнакс».

«Я пропустил две игры, но это не проблема. Я очень доверяю тренерскому штабу. Мне нужно сосредоточиться только на хоккее, а не на слухах», — цитирует Кузьменко The Province.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 30 матчей, в которых россиянин забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «0».

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.