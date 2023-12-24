Кузьменко мощно вернулся из запаса! Но даже после дубля Токкет продолжил его воспитывать

Андрей не выходил на лёд последние две с половиной минуты, когда «Сан-Хосе» играл без вратаря, и не получил шанса сделать хет-трик.

К Андрею Кузьменко в этом сезоне приковано особое внимание. Но не из-за его голов, к которым он приучил НХЛ в дебютном сезоне, а из-за постоянных выводов из состава и непростых взаимоотношений с главным тренером Риком Токкетом. Последние две игры «Ванкувера» Кузьменко смотрел со стороны, третий и четвёртый раз за сезон оказавшись вне заявки на матч.

Инсайдеры уже вовсю обсуждают вероятность обмена россиянина. «Ванкувер» возглавляет турнирную таблицу НХЛ, дела у команды идут идеально, только ситуация с Кузьменко выбивается из общей радужной картины. На днях и генеральный менеджер «косаток» Джим Рутерфорд подлил масла в огонь неоднозначными заявлениями:

«Мы немного разочарованы. Летом он пахал, в плане физической подготовки он находится в прекрасной форме, если сравнивать с другими людьми его возраста. Он готовился, усердно работал. Но, возможно, не работал над тем, чтобы быть в «хоккейной форме», и это на него повлияло.

В этом году к нему приковано больше внимания после того, как в прошлом он забил 39 голов. Но он хороший игрок, мастеровитый, который пока что не проходит в состав. Однако он может вернуться в заявку в любое время и наладить свою игру. Я точно не вижу в нём человека, который вдруг разучился играть. Конечно, он умеет играть. На сегодняшний день он является частью «Ванкувера», — сказал Рутерфорд.

Токкет вернул Кузьменко в состав в матче с «Сан-Хосе», дав ему напутствие: «Думаю, он заряжен. Надо пробиваться к воротам, бросать, и если он будет это делать, то голы придут. Я хочу, чтобы он бросал с разворота. Я это обожаю! Сказал ему об этом в Далласе. Думаю, он сильно хочет учиться, говорил: «Тренер, когда я смогу делать своё дело?». Ну, ты можешь делать своё дело, просто надо всё просчитывать. Не стоит делать спинораму, когда ты без скорости на синей линии. Но когда ты перед воротами один на один с соперником, тогда да, развлекайся».

Кузьменко вернулся в состав после поражения «Ванкувера» от «Далласа» – и сразу в ударное звено с Элиасом Петтерссоном. В прошлом сезоне эта связка феерила в атаке, и Кузьменко тогда забросил 39 шайб. В последних 19 матчах Кузьменко забросил всего три шайбы, но сегодня он вышел на лёд рвать и метать и за семь минут оформил дубль! Андрей открыл счёт уже на второй минуте игры, прошив Маккензи Блэквуда точным броском из слота, и лицо россиянина озарила широкая улыбка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше – больше. Кузьменко вышел в первой бригаде большинства и, пробравшись соперникам за спину, подставил клюшку под наброс Джей Ти Миллера, сделал счёт 2:0. Это не спинорама, но Токкету точно можно было быть довольным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч быстро превратился в яркую перестрелку – «Сан-Хосе» успел отыграться ещё до первого перерыва, потом пропустил две шайбы за две с половиной минуты, пытался снова догонять, но поспеть за самой забивающей командой лиги – непростая задача, тем более для того, кто обретается на дне турнирной таблицы.

За семь минут до финальной сирены «акулы» смогли сделать счёт 5:4, но ближе к «Ванкуверу» уже не подобрались. Пиус Зутер забросил шестую шайбу хозяев, а Куинн Хьюз установил окончательный счёт – 7:4.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Примечательно, что Кузьменко не появлялся на льду в последние две с половиной минуты, когда «Сан-Хосе» играл с пустыми воротами. Казалось бы, вполне естественное решение дать игроку с двумя голами шанс оформить хет-трик, но Токкет решил иначе и продолжил воспитывать россиянина.

Что ж, Кузьменко всё равно провёл великолепный матч, и остаётся надеяться, что если Андрей продолжит в том же духе, то главный тренер в конечном итоге смягчится по отношению к нему. Болельщики же и так обожают Кузьменко и после игры устроили ему оглушительные овации.

«У нас в этом году очень хорошая команда. Мне это нравится, я счастлив играть за «Ванкувер». Мои голы? Главное – это не голы, а победы. Это очень важно для меня. Спасибо болельщикам за поддержку, она очень важна и для меня, и для команды», — сказал Кузьменко, который был признан первой звездой встречи.