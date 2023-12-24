Карбери остался доволен игрой «Вашингтона», несмотря на поражение от «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил результат матча с «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и заявил, что доволен игрой своих подопечных.

«Я думаю, это был хороший хоккейный матч. Мне не понравилось начало матча, я думаю, что мы вышли немного сонными, и соперник застал нас врасплох. Однако мне понравилась наша игра во втором и третьем периодах.

Игра была напряжённой, но я думаю, что мы выглядели получше, ведь у нас было больше шансов во втором и третьем периодах, у нас было несколько действительно хороших возможностей выиграть эту игру в основное время. Но в целом мне понравилось то, что мы сделали сегодня против действительно хорошей хоккейной команды», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Тампа» вышла на восьмое место турнирной таблицы Восточной конференции с 39 очками. У «Вашингтона» столько же очков, он находится на строчку выше по дополнительным показателям.