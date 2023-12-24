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Форвард «Сент-Луиса» — о лакросс-голе Бедарда: это шокировало нашу команду

Форвард «Сент-Луиса» — о лакросс-голе Бедарда: это шокировало нашу команду
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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас заявил, что был впечатлён лакросс-голом 18-летнего форварда «Чикаго» Коннора Бедарда.

«Это было сделано мастерски и, я думаю, шокировало нашу команду. Такому броску сложно помешать, и он требует много исполнительского мастерства, чтобы забить такой гол на высокой скорости», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки после матча заявил, что никогда не забивал подобных голов, и восхитился мастерством Бедарда. В 33 матчах текущего сезона НХЛ на счету Бедарда 13 голов и 17 результативных передач.

Напомним, в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 7:5.

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