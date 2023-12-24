«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» и вышел на чистое первое место на Востоке

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт игроками «Металлурга» — на шестой минуте первого периода в большинстве отличился Даниил Вовченко. В этом же игровом отрезке хоккеисты хозяев сумели восстановить равенство усилиями Михаила Беляева. Во втором периоде гости вновь вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе в большинстве Максима Карпова, а в начале третьего игрового отрезка они увеличили преимущество до двух шайб – шайба на счету Люка Джонсона. Спустя три минуты «Авангард» сократил отставание благодаря голу Игоря Гераськина. В оставшееся время хоккеисты хозяев сравнять счёт так и не сумели, уступив со счётом 2:3.

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Таким образом, «Металлург», набрав 59 очков, вышел на чистое первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Авангард» (57).