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Дубль Сергея Широкова помог «Автомобилисту» одержать крупную победу над «Ладой»

Дубль Сергея Широкова помог «Автомобилисту» одержать крупную победу над «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе гостей дублем отметился 37-летний нападающий Сергей Широков, покоривший отметку в 500 набранных очков, ещё по шайбе на счету Анатолия Голышева, Ника Эберта и Андрея Обидина. Автором единственного гола в составе «Лады» стал Максим Березин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что хоккеисты «Автомобилиста» реализовали три попытки из пяти при игре в большинстве, а нападающий Стефан Да Коста оформил ассистентский хет-трик (0+3).

Благодаря этой победе «Автомобилист» обходит «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 44 встречах. «Лада» (53) осталась на четвёртой позиции.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Широков (Да Коста, Мэйсек) – 09:15 (5x4)     0:2 Голышев (Макеев, Зборовский) – 27:51 (5x5)     1:2 Березин (Шумаков) – 37:52 (5x5)     1:3 Широков (Эберт, Да Коста) – 41:19 (5x3)     1:4 Эберт (Валк, Да Коста) – 55:49 (5x4)     1:5 Обидин (Бывальцев) – 59:48 (5x5)    
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