Дубль Сергея Широкова помог «Автомобилисту» одержать крупную победу над «Ладой»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе гостей дублем отметился 37-летний нападающий Сергей Широков, покоривший отметку в 500 набранных очков, ещё по шайбе на счету Анатолия Голышева, Ника Эберта и Андрея Обидина. Автором единственного гола в составе «Лады» стал Максим Березин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что хоккеисты «Автомобилиста» реализовали три попытки из пяти при игре в большинстве, а нападающий Стефан Да Коста оформил ассистентский хет-трик (0+3).

Благодаря этой победе «Автомобилист» обходит «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 51 очко в 44 встречах. «Лада» (53) осталась на четвёртой позиции.