Главный тренер «Северстали» рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «Адмирал»

Андрей Козырев, возглавляющий череповецкую «Северсталь», раскрыл детали победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

«Адмирал» здорово играет от обороны, в средней зоне, на контратаках. Очень сложно преодолевать эту оборону. Нам сегодня это удалось за счёт командных действий. Мы сегодня играли в свою игру — в которую играем всегда: за счёт паса, открывания, движения, комбинации. Хорошо, что вернулся Данил Аймурзин. Как раз внёс креатив, которого нам очень сильно не хватало. До этого мы забивали по одной шайбе, Данил вернулся — и стали побольше забивать», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Северсталь», набрав 45 очков в 42 матчах, закрепилась на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Адмирал» (35) остался предпоследним, 11-м, на Востоке.