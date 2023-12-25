Форвард «Спартака» — о Ковальчуке: приятно играть с легендой, ещё ребёнком наблюдал за ним

Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал победу в домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2 и оценил дебют за красно-белых 40-летнего форварда Ильи Ковальчука, который отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи.

«Хорошо начали игру, в первом периоде здорово играли по заданию и забили хорошие голы. Во втором тоже хорошо играли. Потом немного упустили нити игры, но ничего не дали сопернику сделать. Есть у нас такая проблема, тренеры указывают на неё. Пытаемся это исправить. Нужно играть все 60 минут.

Приятно играть с легендой. Ещё ребёнком смотрел хайлайты с игрой Ковальчука, его гол в Квебеке. А сейчас мы играем в одной команде. Он постоянно подсказывает, а я слушаю его. Это добавляет уверенности команде», — цитирует Филина «РБ Спорт».

Ковальчук в дебютном матче с «Куньлунем» провёл на площадке 14 минут 33 секунды и нанёс по воротам соперника три броска, после одного из которых шайба оказалась в сетке пустых ворот в концовке встречи.