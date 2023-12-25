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Лишь один российский вратарь НХЛ попал в топ-10 по проценту отражённых бросков в сезоне

Лишь один российский вратарь НХЛ попал в топ-10 по проценту отражённых бросков к трёхдневному перерыву на Рождество. Учитываются голкиперы, проведшие минимум 10 матчей в текущем сезоне НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов занимает седьмое место среди голкиперов НХЛ по проценту отражённых бросков. Россиянин одержал шесть побед в 12 матчах при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,75.

В десятку также входят Эдин Хилл («Вегас», 15 игр, 93,3%), Чарли Линдгрен («Вашингтон», 14, 92,8%), Джереми Свейман («Бостон», 16, 92,8%), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес», 22, 92,5%), Кейси Десмит («Ванкувер», 11, 92,3%), Джонатан Куик («Рейнджерс», 12, 92,0%), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 24, 91,8%), Алекс Неделькович («Питтсбург», 10, 91,7%), Тэтчер Демко («Ванкувер», 25, 91,7%).

Илья Сорокин с 91,4% занимает 14-е место, Сергей Бобровский (91,0%) – на 18-м, Андрей Василевский (90,8%) – на 21-м. Иван Просветов (90,6%) и Игорь Шестёркин (90,6%) делят 24-е место.