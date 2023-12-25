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Кудашов: забей «Динамо» свои моменты, и игра могла сложиться по-другому

Кудашов: забей «Динамо» свои моменты, и игра могла сложиться по-другому
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от санкт-петербургского СКА (2:3).

«В начале были моменты. Не забили, а забей мы, и игра могла сложиться по-другому. Но пропустили, начали догонять, и только в концовке игра стала содержательной. А если так, в общем подвести итог, то в первом периоде мы владели преимуществом, второй проиграли, как по движению, так и по моментам. В третьем периоде игра заставляла, и мы создали немного больше.

Перестановки в бригадах большинства? Пытались поменять. Не взял тайм-аут? А что нам дал бы тайм-аут? У нас они только вышли, а комбинации мы каждый день рисуем, их все знают, а соперник был уставшим, поэтому по уму не брали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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