Хмелевски отреагировал на слухи о возможном переходе в ЦСКА из «Салавата Юлаева»

24-летний американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски после встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (4:3 ОТ) прокомментировал слухи о возможном переходе в стан армейцев.

«Джоша прорвало сегодня, очень приятно видеть, как он улыбается. Очень важная победа для команды. Планировали ли играть в овертайме с лишним полевым игроком? Всё зависело от вбрасывания, если выигрываем – тогда можно, что-то сделать, если нет, то необходимо подумать.

Приятны ли слухи об интересе ЦСКА? Я об этом особо не думаю. Я играю за «Салават» и мне нравится играть за них. Приятно, что другие клубы меня уважают, это говорит о том, что я хороший игрок. Пока у меня хороший настрой в Уфе и хотелось бы выиграть чемпионат в этом году», — сказал Хмелевски в интервью, опубликованном пресс-службой «Салавата Юлаева» в телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 42 матчах за «Салават Юлаев», в которых отметился 37 (19+18) набранными очками при показателе полезности «+6».