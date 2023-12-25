Экс-игрок «Динамо» и «Сочи» Дидковский завершил карьеру в 21 год. Он провёл 20 игр в КХЛ

21-летний экс-нападающий молодёжной сборной России Иван Дидковский, ранее выступавший в системе московского «Динамо» и «Сочи», принял решение о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

«Дорогие друзья, подписчики и любители хоккея, хочу сообщить о том, что из-за состояния здоровья я завершаю свой путь игрока в хоккее. Хочу поблагодарить всех партнёров, тренеров, персонал команд, с кем мне посчастливилось играть и работать! Отдельное спасибо болельщикам, потому что вы делаете прекрасную атмосферу на стадионах! Это время было незабываемым и занимает отдельное место в моём сердце, потому что благодаря хоккею я познакомился с отличными людьми, с которыми было много прекрасных моментов в жизни и побед на льду.

Всем ещё раз спасибо за всё, желаю всем крепкого здоровья, а игрокам, тренерам и любителям хоккея получать удовольствие от игры и побед на льду. Цените время в хоккее, так как никто не может знать, что может случиться завтра», — гласит публикация Дидковского в одной из социальных сетей.

Напомним, в прошлом сезоне Дидковский принял участие в 17 матчах КХЛ в составе «Сочи», отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-3».