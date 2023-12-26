Форвард «Нефтехимика» отпраздновал гол в матче КХЛ танцем из «Слова пацана»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (1:4).

Свой гол российский форвард отпраздновал танцем из сериала «Слово пацана».

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В текущем сезоне Никиты Сетдикова записал на свой счёт 19 (8+11) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, 25 декабря в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Победу в матче одержали хабаровчане со счётом 4:1.

«Нефтехимик» с 39 очками в 43 встречах располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (44) – на девятом.