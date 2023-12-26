Магнитогорский «Металлург» празднует своё 68-летие

Сегодня, 26 декабря, магнитогорский «Металлург» празднует 68-летие.

«26 декабря 1955 года в Магнитогорске «Металлург» вышел на лёд против команды из Воронежа и победил 7:3. С тех пор начался большой и славный путь, который длится уже 68 лет. Выход в элиту, кубки и медали внутренних и мировых турниров, а самое главное – эмоции и неравнодушие болельщиков по всему миру.

От маленького катка на левом берегу Магнитогорска до больших стадионов. От заводской команды до самого титулованного клуба в истории современной России. Всё это – «Металлург», — сказано в сообщении клуба.

Магнитогорский «Металлург» — пятикратный чемпион России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016). «Магнитка» — один из четырёх клубов (наряду со СКА, «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и при этом хотя бы один раз выигрывал Кубок Гагарина.

В нынешнем сезоне под руководством Андрея Разина «Металлург» провёл 43 игры, в которых одержал 27 побед. С 59 очками клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.