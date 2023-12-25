В «Металлурге» рассказали о сроках проведения прощального матча Мозякина и Кошечкина

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о сроках проведения прощального матча олимпийских чемпионов по хоккею нападающего Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина.

«Мы готовы сделать это (провести прощальный матч) в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем. Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», — цитирует Гомоляко ТАСС.

Мозякин завершил карьеру хоккеиста в 2021 году. Форвард выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является лучшим бомбардиром в истории Континентальной хоккейной лиги (928 очков) и обладателем многих рекордов российского хоккея.

Кошечкин становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» — в 2014 и 2016 годах. Голкипер завершил игровую карьеру по окончании прошлого сезона КХЛ.