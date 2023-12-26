Российский нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин отпраздновал Рождество в свитере СССР. Об этом 22-летний форвард рассказал на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Подколзина в соцсети

Напомним, сезон-2023/2024 Подколзин проводит в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «косаток» «Абботсфорд Кэнакс». В 19 сыгранных встречах Василий забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Отметим, что в текущем сезоне НХЛ Подколзин не сыграл ни одного матча. Россиянин принял участие лишь в двух предсезонных матчах, не набрав очков. В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков.