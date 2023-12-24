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«Ванкувер» — первая канадская команда с 2005 года, возглавляющая таблицу НХЛ к Рождеству

«Ванкувер Кэнакс» под руководством 59-летнего канадского специалиста Рика Токкета сумел отметиться важным статистическим достижением, о котором сообщает Sportsnet в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отмечает источник, «Ванкувер» стал первой с 2005 года канадской командой, ушедшей на рождественскую паузу в качестве лидера чемпионата НХЛ. Последним клубом, которому покорялось данное достижение, была «Оттава Сенаторз».

Напомним, «Ванкувер» одержал 23 победы в 35 матчах и занимает единоличное лидерство в чемпионате с 49 очками. Ближайший преследователь – «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет в своём активе 47 баллов. В ближайшем матче, который состоится в ночь на пятницу, 29 декабря, «Кэнакс» примут «Филадельфию Флайерз».