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Daily Faceoff: уход Кузьменко — лучший рождественский подарок для «Ванкувера»

Daily Faceoff: уход Кузьменко — лучший рождественский подарок для «Ванкувера»
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Журналист Энтони Трюдо в статье на сайте Daily Faceoff назвал уход Андрея Кузьменко — лучшим подарком для «Ванкувер Кэнакс» в Рождество.

«Если он появится на рынке, множество команд с радостью «съедят» всю его сумму кэпхита в $ 5,5 млн, чтобы заполучить его. Проблема Кузьменко в том, что его игра не произвела на тренера Рика Токкета, не говоря уже о президенте клуба Джиме Рутерфорде, какое-либо впечатление.

Отношения Кузьменко с организацией быстро ухудшаются, и Рутерфорду следовало бы начал переговоры с клубами, прежде чем на него наклеят ярлык «испорченный товар», — сказано в статье.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 30 матчей, в которых россиянин забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «0».

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