Нападающий Владислав Каменев подписал новый контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, новый договор с нападающим действует до конца сезона-2025/2026.

В ЦСКА хоккеист перешёл по ходу сезона-2021/2022 и сразу стал одним из лидеров команды. За два сезона с ЦСКА Владислав выиграл два Кубка Гагарина и дважды стал чемпионом страны.

В текущем сезоне на счету Каменева 32 матча, в которых форвард забросил семь шайб и отдал семь результативных передач с отрицательным показателем полезности «-6».

Всего в КХЛ 27-летинй нападающий провёл 273 матча, в которых набрал 124 очка — забросил 66 шайб и отдал 58 результативных передач. Помимо ЦСКА форвард выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.