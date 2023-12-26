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Кривокрасов — о поражении «Сибири» от «Авангарда»: счёт по игре, закономерный

Кривокрасов — о поражении «Сибири» от «Авангарда»: счёт по игре, закономерный
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов оценил поражение в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ).

«Игра была тяжёлая для обеих команд. Но парни молодцы, даже после быстрого гола не сбавили темп, играли в таком же ресурсе. Счёт по игре, закономерный.

Я чуть-чуть упростил игру? Я считаю, что пауза сыграла большую роль: мы отдохнули, позанимались, подкорректировали нейтральную зону, зону обороны. Парни на ходу, свежие. Сохраняют много сил при этой системе. Я думаю, только поэтому нам удаётся играть в таком темпе.

Отсутствие Ткачёва? Я не могу говорить, как бы он сыграл против нас. у нас тоже есть ребята, которые умеют играть против хороших игроков. Играют не имена, играют хоккеисты в хоккей. Да, он хороший мастер, вопросов нет. Но это не говорит, что он сделал бы погоды. И сейчас все уже играют в хоккей плей-офф. Каждое очко на вес золота, и все бьются за это.

Выпал из состава Гордеев? Пока мы работаем с теми, кто есть. Он при команде, рабоnает, готовится. На данный момент — это наше решение», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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