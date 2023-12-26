Сборная Канады обыграла сборную Финляндии на МЧМ-2024, забросив пять шайб

В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира 2024 между сборными Финляндии и Канады. Победу в матче одержали канадские хоккеисты со счётом 5:2.

Счёт на 17-й минуте матча открыл Нейт Даниэльсон с передачи Дентона Матейчука. Канадцы удвоили преимущество в середине второго периода, когда Оуэн Аллард забил гол с передачи Нейта Даниэльсона. Финнам удалось быстро отыграть одну шайбу благодаря голу в большинстве Алексантери Каскимяки. В третьем периоде канадцы забросили три шайбы, две из которых в пустые ворота.

Этот матч стал первым для обеих команд на турнире. В следующем матче сборная Финляндии встретится со сборной Германии, а канадцы померяются силами со сборной Латвии.