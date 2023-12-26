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Сборная Канады обыграла сборную Финляндии на МЧМ-2024, забросив пять шайб

Сборная Канады обыграла сборную Финляндии на МЧМ-2024, забросив пять шайб
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В Гётеборге на стадионе «Скандинавиум» завершился очередной матч молодёжного чемпионата мира 2024 между сборными Финляндии и Канады. Победу в матче одержали канадские хоккеисты со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
26 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 5
Канада U20
0:1 Даниэльсон (Матейчук, Ламурё) – 16:24 (5x5)     0:2 Аллард (Даниэльсон) – 33:41 (5x5)     1:2 Каскимяки (Нюман, Кярки) – 35:56 (5x4)     1:3 Селебрини – 46:38 (5x5)     1:4 Пойтрас (Гики) – 57:34 (en)     2:4 Лассила (Кярки, Пулккинен) – 58:56 (5x5)     2:5 Ламурё – 59:54 (en)    

Счёт на 17-й минуте матча открыл Нейт Даниэльсон с передачи Дентона Матейчука. Канадцы удвоили преимущество в середине второго периода, когда Оуэн Аллард забил гол с передачи Нейта Даниэльсона. Финнам удалось быстро отыграть одну шайбу благодаря голу в большинстве Алексантери Каскимяки. В третьем периоде канадцы забросили три шайбы, две из которых в пустые ворота.

Этот матч стал первым для обеих команд на турнире. В следующем матче сборная Финляндии встретится со сборной Германии, а канадцы померяются силами со сборной Латвии.

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