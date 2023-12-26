Ковальчук вспомнил о «ромбике» только в 40 лет. Почему не вернулся в «Спартак» раньше?

Буквально месяц назад всю хоккейную общественность всколыхнула новость: Илья Ковальчук возвращается в хоккей после двух с половиной лет отсутствия. «Спартак» красиво объявил об этом в рекламной паузе во время матча с «Динамо», после чего окончательно отпали все вопросы о том, слухи это или нет. Дебют был запланирован на 24 декабря в матче с «Куньлунем» и состоялся строго по плану. Яркому игроку был уготован соответствующий дебют: Ковальчук и забил, и «привёз» гол в свои ворота, а также получил место в спецбригаде большинства и активно взаимодействовал как на скамейке, так и на льду со своими новыми партнёрами по команде.

С точки зрения медийности история для нашей лиги потрясающая: по-настоящему большой игрок возвращается спустя 20 с лишним лет в свою родную команду, которая впервые за всю историю КХЛ реально может претендовать на что-то большее, чем первый раунд плей-офф. Складывающаяся картина привлечёт внимание не только хоккейных гиков, но и обывателей, столь близко не соприкасающихся с хоккеем.

После матча с «Куньлунем» Ковальчук прокомментировал свой дебют: «Приятно было надеть ромб на грудь опять, так что спасибо огромное болельщикам, которые встретили очень тепло, дальше – больше».

Ковальчук празднует гол в матче с «Куньлунем» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Эксперты и бывшие игроки, как и сам Илья, тоже заводят разговоры о «ромбике», «спартаковском духе» и прочем. Но является ли возвращение в родной клуб на пятом десятке своей жизни показателем преданности? Остался ли в Ковальчуке «спартаковский дух» и был ли он вообще им наделён? Или это все резонёрство на потеху публике? Давайте попробуем разобраться в этом сложном морально-этическом вопросе.

История Ковальчука со «Спартаком»

Чтобы ответить на вопросы, стоящие на повестке дня, необходимо углубиться в исторические сводки. Ковальчук является воспитанником «Спартака» и дебютировал за команду в 16 лет. Так как москвичи в то время не находились на вершине российского хоккейного айсберга и играли в Высшей лиге, молодого форварда не ужимали в игровом времени и давали почувствовать мужской хоккей. Уже во втором полном сезоне, аккурат накануне драфта НХЛ, он стал третьим снайпером в Высшей лиге, набрал в 50 матчах (с учётом плей-офф) 61 очко и помог «Спартаку» выйти в Суперлигу. После этого Ковальчук, будучи выбранным под первым номером на драфте НХЛ, принял решение уехать за океан, несмотря на свежеподписанный контракт с московским клубом. Так совместная история Ковальчука и «Спартака» оборвалась.

Возвращения Ковальчука на родину

Как мы помним, их было три, так что пойдём по порядку. В 2004-м в НХЛ грянул локаут, и Ковальчук стал частью казанской дрим-тим, в которой играли звёзды российского хоккея, а также недавние обладатели Кубка Стэнли. По словам самого Ковальчука: «Зарипов вообще тогда в шестом звене был. За музыку отвечал». Это для понимания масштаба той команды. Правда, закончилась эта красивая менеджерская история вылетом в первом раунде плей-офф от «Локомотива», но герой нашего рассказа не сразу улетел обратно, а зацепил ещё начало следующего сезона, поиграв в мытищинском «Химике», попутно договариваясь о новом контракте с «Атлантой». В начале октября 2005 года стороны договорились, и Илья покинул Россию на семь лет.

Ковальчук во время игры за «Ак Барс» в сезоне-2004/2005 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Следующий период Ильи в России связан с ещё одним локаутом, во время которого Ковальчук пополнил состав питерского «СКА», в котором ему так понравилось, что после сезона-2012/2013 он разорвал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» и вернулся в Санкт-Петербург, в котором провёл пять сезонов и выиграл два кубка.

Третье возвращение произошло после неудачных попыток зацепиться за последний невыигранный трофей в карьере – Кубок Стэнли. Поехал Ковальчук к своему старому знакомому, Бобу Хартли, в «Авангард». Старина Боб убедил руководство, что Ковальчук — последняя деталь его стройного пазла, которая позволит команде завоевать кубок. Хартли не прогадал, Ковальчук с ролью проводника между тренером и игроками блестяще справился, и Омск увидел-таки свой первый Кубок Гагарина.

Ковальчук — обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда». Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Возвращение в «Спартак» — мнимая преданность?

А теперь перейдём к главным вопросам этой истории: что подразумевает под собой это возвращение? Отдаёт ли Ковальчук дань родному клубу или же пытается зацепить последние лучики славы? Ведь на протяжении карьеры болельщики «Спартака» (и не только) часто обвиняли Илью, что он забыл о том самом «ромбике», предпочитая «Спартаку» другие команды.

Можно сказать, что возвращению Ковальчука в родную гавань сопутствовало совпадение нескольких необходимых условий. Во-первых, это результаты «Спартака» в текущем сезоне. Илья сам признавался, что вернётся только побеждать. Борьба за плей-офф его не интересует. На вопрос о командах, в чьи амбиции не входит кубок, Ковальчук сказал: «Не, были такие тоже предложения, но я их сразу… Конечно, рассказал, что это даже несерьёзно. Ну смысл какой?» Во-вторых, это люди, которые занимают руководящие должности в команде. С Алексеем Юрьевичем Жамновым Ковальчук тесно знаком и уже работал вместе на Олимпиаде в Пекине, поэтому в этом плане проблем не возникнет. В-третьих, это, конечно же, незакрытый гештальт. Ковальчук признался в одном из последних интервью, что у него есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу. Не совпади хотя бы одно из названных условий, этого возвращения мы не увидели бы.

Но ведь публика и болельщики «Спартака» в частности могут возразить, что на пике Ковальчук даже не думал о родном клубе, а вернулся уже на все готовое и при отсутствии достойных вариантов продолжить карьеру. И тут встаёт вопрос: а когда он мог это сделать раньше? Ковальчук – звезда российского хоккея, а звёзды должны играть в больших командах, за большие деньги и достигать самых высоких целей. Мог ли он это сделать в «Спартаке» в 2004 году, во время локаута? Нет, не мог. Команда тогда плелась в хвосте турнирной таблицы и боролась лишь за выживание, а разговаривать про дань клубу в самом начале карьерного пути глупо.

Может быть, мог в 2012 году во время второго локаута или в 2020 году, когда не нашёл вариантов в Северной Америке? Да будто бы тоже не мог. На момент перехода в СКА Кови не выиграл ещё ни одного клубного трофея, что для игрока такого уровня недопустимо. Да и «Спартак» того времени настолько погряз в долговых и бюрократических ямах, что пришлось даже пропускать сезон. Наверное, можно начинать какую-то полемику, когда Ковальчук перешёл в «Авангард», но делать это тоже бессмысленно. Большим спортсменам свойственен эгоизм и эгоцентризм, они постоянно хотят побеждать, поэтому вариант воссоединения с Бобом Хартли в «Авангарде» был лучшим на тот момент.

Ковальчук и Хартли с Кубком Гагарина. Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А теперь небольшое обращение к болельщикам, которые вечно считают, что воспитанники клуба должны быть по гроб жизни обязанными. Это неправда. Люди сами распоряжаются своей судьбой и вольны выбирать путь, по которому пойдёт их хоккейная жизнь. Публика может бесконечно восхищаться Джанлуиджи Буффоном, который после вылета «Ювентуса» в Серию В не ушёл из клуба при наличии предложений от грандов мирового футбола. Но это случай из разряда исключений, которые только подтверждают правило. Дело в современном спорте обстоит так, что обязывает тебя только контракт.

Поэтому винить Ковальчука, вернувшегося в родной клуб только после того, как там всё наладилось, бессмысленно. На протяжении карьеры у него почти не было вариантов вернуться в «Спартак», потому что команда и близко не отвечала его запросам и амбициям.