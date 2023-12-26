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Дубль Шулака принёс «Адмиралу» победу в результативном матче с «Сочи»

Дубль Шулака принёс «Адмиралу» победу в результативном матче с «Сочи»
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В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккеной лиги между «Сочи» и «Адмиралом». Победу в результативном матче одержали владивостокцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Берлёв, Панкратов) – 05:05 (5x4)     0:2 Бучельников (Аноховский, Шевченко) – 10:19 (5x5)     1:2 Сероух (Хафизов, Крощинский) – 10:57 (5x5)     1:3 Гутик (Лисовец) – 27:25 (5x5)     1:4 Морозов (Шэн) – 31:07 (5x5)     1:5 Шулак (Завгородний, Гутик) – 34:39 (5x5)     2:5 Рассказов (Чебыкин, Волков) – 50:43 (5x5)     3:5 Авершин (Корягин) – 57:28 (5x5)    

Одним из главных героев матча стал защитник «Адмирала» Либор Шулак, на счету которого дубль. Примечательно, что это первые голы чешского игрока обороны за дальневосточный клуб после обмена из «Авангарда». Ещё по шайбе за владивостокцев забросили Дмитрий Бучельников, Егор Морозов и Даниил Гутик. За сочинцев отличились Даниил Сероух, Кирилл Рассказов и Данил Авершин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» потерпели восьмое поражение подряд и в следующем матче сыграют с «Салаватом Юлаевым» 28 декабря. «Адмирал» 29 декабря примет на домашнем льду «Нефтехимик».

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