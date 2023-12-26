Дубль Шулака принёс «Адмиралу» победу в результативном матче с «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккеной лиги между «Сочи» и «Адмиралом». Победу в результативном матче одержали владивостокцы со счётом 5:3.

Одним из главных героев матча стал защитник «Адмирала» Либор Шулак, на счету которого дубль. Примечательно, что это первые голы чешского игрока обороны за дальневосточный клуб после обмена из «Авангарда». Ещё по шайбе за владивостокцев забросили Дмитрий Бучельников, Егор Морозов и Даниил Гутик. За сочинцев отличились Даниил Сероух, Кирилл Рассказов и Данил Авершин.

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«Сочи» потерпели восьмое поражение подряд и в следующем матче сыграют с «Салаватом Юлаевым» 28 декабря. «Адмирал» 29 декабря примет на домашнем льду «Нефтехимик».