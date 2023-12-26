Ковальчук — об отстранении российских сборных: абсурд, ни в какие рамки не лезет

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что запрет на выступление российских сборных в международных соревнованиях является абсурдом и тормозит развитие молодых отечественных хоккеистов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы как можно быстрее вернулись на международную арену, чтобы у наших ребят была возможность соревноваться с лучшими сверстниками с разных стран. Для их развития это очень важно.

То, что сейчас происходит со стороны ИИХФ и МОК — абсурд, ни в какие рамки не лезет. Надеюсь, что правда восторжествует и наших ребят допустят. Не знаю, юниорские и молодёжные сборные… Не понятно, чем они руководствуются, когда принимают такие решения», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».