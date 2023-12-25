Отсутствие России и необычный запрет. Главное о предстоящем МЧМ-2024

26 декабря своё начало возьмёт 48-й молодёжный чемпионат мира под эгидой ИИХФ, который, к сожалению, вновь пройдёт без участия российской команды. В матче открытия сойдутся сборные Словакии и Чехии. «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков, которые решили посвятить новогодние праздники молодёжному хоккею.

Где пройдёт

В этом году соревнование впервые с 2020 года пройдёт не в Северной Америке, а в Европе — турнир примет шведский Гётеборг. Изначально этот город должен был стать хозяином МЧМ-2022, однако из-за продолжавшейся пандемии коронавируса было решено провести его в Канаде, а Гётеборгу отдать право проведения МЧМ-2024.

Матчи группы А состоятся на стадионе «Скандинавиум», вмещающем чуть более 12 тысяч зрителей, а игры группы В примет арена «Фрёлундаборг», которая способна разместить 7600 болельщиков.

Группы

А: Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия

В: Чехия, США, Словакия, Швейцария, Норвегия

Формат турнира

Формат турнира остался неизменным – 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – 0 очков. Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и сыграют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют друг с другом за выживание до двух побед.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата в групповом раунде проводится пятиминутный овертайм в формате «три на три» до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, в финале овертайм длится 20 минут. Формат в плей-офф – «три на три».

Необычный запрет

1 ноября 2023 года шведская полиция приняла решение о полном запрете на использование сумок на всех крупных мероприятиях. Это касается и предстоящего чемпионата мира среди молодёжных сборных в Гётеборге, сообщает пресс-служба ИИХФ. Запрет направлен на повышение общей безопасности на публичных мероприятиях.

Ограничение распространяется на все виды сумок, включая небольшие дамские сумочки и сумки-тоут.

Исключения могут быть сделаны при наличии медицинских показаний, но такие сумки перед выходом на арену будут проверены квалифицированным персоналом.

Медицинское основание для того, чтобы иметь возможность взять свою сумку на арену, означает, что сумка предназначена для медицинского оборудования или содержит жизненно необходимые лекарства, которые необходимо принимать во время пребывания на мероприятии. Дополнительным условием является то, что такие лекарства нельзя пронести на арену в кармане зрителя.

Расписание первого игрового дня

26 декабря, вторник

Словакия — Чехия, 14:00 мск.

Финляндия — Канада, 16:30 мск.

США — Норвегия, 19:00 мск.

Швеция — Латвия, 21:30 мск.