Нападающий Илья Ковальчук дал ценный совет молодым хоккеистам

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дал ценный совет молодым хоккеистам никогда не сдаваться, коружать себя правильными людьми, котоыре вовремя окажут поддержку.

«Совет молодым хоккеистам? Только вперёд. Карьера — не спринт, а марафон, где будут взлёты и падения. Главное, чтобы рядом были правильные люди, которые поддержат. Не стоит вешать нос, ставить перед собой цели и добиваться их», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 407 матчей, в которых набрал 396 очков — забросил 170 шайб и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67». Всего в НХЛ российский нападающий провёл 926 матчей, в которых набрал 876 очков — забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи.