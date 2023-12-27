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Нападающий Илья Ковальчук дал ценный совет молодым хоккеистам

Нападающий Илья Ковальчук дал ценный совет молодым хоккеистам
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дал ценный совет молодым хоккеистам никогда не сдаваться, коружать себя правильными людьми, котоыре вовремя окажут поддержку.

«Совет молодым хоккеистам? Только вперёд. Карьера — не спринт, а марафон, где будут взлёты и падения. Главное, чтобы рядом были правильные люди, которые поддержат. Не стоит вешать нос, ставить перед собой цели и добиваться их», — сказал Ковальчук в интервью Youtube-каналу «Суперлига».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 407 матчей, в которых набрал 396 очков — забросил 170 шайб и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67». Всего в НХЛ российский нападающий провёл 926 матчей, в которых набрал 876 очков — забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи.

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