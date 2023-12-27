В одной из канадских провинций запретили послематчевые рукопожатия в хоккее

Руководящий хоккейная организация канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор запретила послематчевые рукопожатия в низших лигах после серии инцидентов, сообщает Associated Press.

Председатель исполнительного комитета Гонзо Беннетт написал в записке, что у организации возникали проблемы после игр, которые приводили к дисквалификации как хоккеистов, так и тренеров.

По данным The Canadian Press, вместо рукопожатий судьи теперь будут уводить команды со льда после игры. А перед игрой команда гостей будет прокатываться возле скамейки хозяев поля и похлопывать из перчатками или рукопожатием.

Сообщалось, что власти провинции Новая Шотландия в прошлом месяце обвинили тренера в нападении на судью во время матча с участием девятилетних игроков. Из-за инцидента юбительские хоккейные ассоциации по всей Канаде решили надеть зеленые повязки на судей-подростков в надежде, что родители и тренеры дважды подумают, прежде чем будут использовать словесные оскорбления.