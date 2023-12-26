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Результаты матчей КХЛ 26 декабря, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь

Гол Ковальчука не спас «Спартак», Буше приговорил «Сибирь». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Гол Ковальчука не спас «Спартак»
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«Лада» крупно разнесла магнитогорский «Металлург», Андрей Обидин оформил хет-трик в Минске.

26 декабря регулярный чемпионат КХЛ продолжился семью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Дубакин (Аланов, Климович) – 07:47 (5x4)     1:1 Спунер (Буше, Шарипзянов) – 13:02 (5x5)     2:1 Андреофф (Белоусов, Бутузов) – 38:00 (5x4)     2:2 Холодилин (Шарипзянов) – 38:11 (5x5)     2:3 Буше (Спунер) – 61:13 (4x3)    

Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард «Сибири» Сергей Дубакин, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович. «Авангарду» удалось отыграться через несколько минут благодаря голу Райана Спунера с передачи Рида Буше.

В концовке второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. За «Сибирь» отличился Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова, а «Авангард» быстро ответил голом Никиты Холодилина с паса Дамира Шарипзянова. Затем точный бросок Буше принёс «Авангарду» победу в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Сразу же после завершения встречи главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, как планирует использовать нападающего Николая Прохоркина, которого сегодня, 26 декабря, обменяли в омский клуб как раз из «Сибири».

«Как планируем использовать Прохоркина? Мы ещё подумаем, потому что Коля только пришёл. Это приобретение даст нам опыт, мастерство, большое количество сыгранных матчей в КХЛ. Игрок, который умеет забить, отдать, выкладывается в плей-офф. Я видел, как Коля играл за Омск. Думаю, в раздевалке от него будет польза. И он очень хочет побороться за Кубок, помочь команде выиграть его», — заметил Кравец.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шумаков (Минеев) – 07:47 (5x4)     2:0 Михайлов (Куликов) – 15:14 (5x5)     3:0 Романов (Минеев, Шумаков) – 17:16 (5x4)     4:0 Романов – 20:17 (5x5)     4:1 Михайлис – 26:48 (5x5)     5:1 Джозефс (Сафин, Росандич) – 44:04 (5x5)    

Дублем в матче отметился нападающий «Лады» Иван Романов. Ещё по голу в составе хозяев забили Сергей Шумаков, Никита Михайлов и Трой Джозефс. Единственную шайбу в составе сталеваров забросил нападающий Никита Михайлис. После трёх пропущенных шайб в первом периоде был заменён вратарь «Металлурга» Илья Набоков, уступивший место Александру Судницину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Яруллин (Ткачёв, Шабанов) – 10:45 (5x5)     0:2 Шабанов (Ткачёв, Юртайкин) – 26:30 (5x5)     1:2 Скоренов (Иванцов) – 38:52 (4x5)     1:3 Ткачёв (Шабанов) – 40:44 (5x5)     2:3 Давыдов (Аймурзин, Иванов) – 46:04 (5x5)     2:4 Яруллин (Сошников, Бурдасов) – 47:28 (5x5)     2:5 Робинсон (Кравцов) – 48:22 (5x5)     3:5 Аймурзин (Пилипенко, Лишка) – 58:59 (5x4)    

Дублем в матче отметился защитник «Трактора» Альберт Яруллин. Ещё по голу в составе «Трактора» забили Максим Шабанов, Владимир Ткачёв и Чарльз Робинсон. За «Северсталь» голы забивали Александр Скоренов и Тимофей Давыдов. В концовке матча большинство реализовал форвард «Северстали» Данил Аймурзин, но на большее череповчан не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
1:0 Орлов (Гончарук, Атанасов) – 08:04 (5x5)     1:1 Ковальчук (Локтионов) – 16:37 (5x5)     2:1 Атанасов – 65:00    

На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Торпедо» Михаил Орлов, которому ассистировали Сергей Гончарук и Василий Атанасов. В концовке первого периода счёт сравнял нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, для которого эта шайба стала второй в составе красно-белых. 40-летнему форварду ассистировал Андрей Локтионов. Несмотря на большое количество опасных моментов, шайб в основное время и в овертайме больше заброшено не было. Решающий буллит на счету Василия Атанасова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Романцев, Блэкер) – 21:18 (5x5)     0:2 Обидин (Хрипунов, Воробьёв) – 21:40 (5x5)     1:2 Мороз (Энас, Меркли) – 35:02 (5x4)     1:3 Обидин – 41:43 (5x5)     1:4 Обидин (Бывальцев, Макеев) – 57:57 (en)    

Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Андрей Обидин, оформивший хет-трик. Единственную шайбу минского «Динамо» в середине второго периода забросил Вадим Мороз, которому ассистировали Сэм Энас и Ник Меркли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Иванов, Никулин) – 09:30 (5x5)     0:2 Андронов (Сергеев, Каюмов) – 36:32 (5x4)     1:2 Фрэм (Смит, Ип) – 48:31 (5x5)    

На 10-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Локомотива» Никита Черепанов, которому ассистировали Георгий Иванов и Степан Никулин. В середине второго периода ярославцы удвоили преимущество в счёте благодаря голу Сергея Андронова с передач Андрея Сергеева и Артура Каюмова. «Куньлунь» отыграл одну шайбу в середине третьего периода усилиями Джейсона Фрэма с передач Джемела Смита и Брэндона Ипа. Ярославцам удалось удержать преимущество до финальной сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шулак (Берлёв, Панкратов) – 05:05 (5x4)     0:2 Бучельников (Аноховский, Шевченко) – 10:19 (5x5)     1:2 Сероух (Хафизов, Крощинский) – 10:57 (5x5)     1:3 Гутик (Лисовец) – 27:25 (5x5)     1:4 Морозов (Шэн) – 31:07 (5x5)     1:5 Шулак (Завгородний, Гутик) – 34:39 (5x5)     2:5 Рассказов (Чебыкин, Волков) – 50:43 (5x5)     3:5 Авершин (Корягин) – 57:28 (5x5)    

Одним из главных героев матча стал защитник «Адмирала» Либор Шулак, на счету которого дубль. Примечательно, что это первые голы чешского игрока обороны за дальневосточный клуб после обмена из «Авангарда». Ещё по шайбе за владивостокцев забросили Дмитрий Бучельников, Егор Морозов и Даниил Гутик. За сочинцев отличились Даниил Сероух, Кирилл Рассказов и Данил Авершин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 27 декабря:

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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