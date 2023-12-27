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В «Торпедо» назвали минимальный срок восстановления Николая Коваленко

В «Торпедо» назвали минимальный срок восстановления Николая Коваленко
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) объяснил отсутствие в составе нижегородской команды ключевого нападающего Николая Коваленко и назвал минимальный срок восстановления российского хоккеиста.

«Мы планировали сегодня сыграть полным составом, но, к сожалению, Коваленко выбыл минимум на две недели», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний Коваленко принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 9 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+11" и 20 минутах штрафного времени. В среднем за матч лидер «Торпедо» проводил на льду 18 минут 26 секунд.

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