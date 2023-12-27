Зубов: легионеры привыкли, что их постоянно облизывают, а Квартальнов этого не делает

Главный тренер пермского «Молота» Павел Зубов рассказал о работе главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова с легионерами.

«Квартальнов не любит работать с легионерами? Это неправильное мнение. Он просто ко всем относится одинаково. В нашем русском менталитете есть такое, что мы ради чужих готовы расшибиться в лепёшку, а своих можем притеснять. В команде работают все, он может любого посадить. Легионеры привыкли, что их облизывают постоянно, а Квартальнов этим не занимается», — приводит слова Зубова «РБ Спорт».

Напомним, после 42 матчей этого сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче бело-голубые сыграют дома со столичным «Спартаком». Игра состоится 28 декабря и начнётся в 19:10 мск.