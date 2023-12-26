В минском «Динамо» сообщили о серьёзной травме нападающего Бретта Ритчи

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Бретт Ритчи получил серьёзную травму.

«Каков характер травмы Дерябина? И два матча уже не играет Ритчи? У Ритчи серьёзная травма. Он выбыл. Дерябин пока не катался, на выезд не ездил из-за травмы. Ещё двое заболели. Народу маловато… Конечно, нам нужны защитники, потому что опытные в последнее время играют много, надо провести ротацию.

Что с Романом Горбуновым? Не доиграл сегодня до конца матча. Пока не знаю. Если травма, то ситуация будет непростая. Почему не играл Кодола? Заболел. И Бориков тоже», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

В текущем сезоне Ритчи провёл шесть матчей без набранных очков с показателем полезности «-5».