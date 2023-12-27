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«Локомотив» заключил контракт с вратарём Алексеем Мельничуком

«Локомотив» заключил контракт с вратарём Алексеем Мельничуком
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«Локомотив» заключил односторонний контракт до конца сезона с голкипером Алексеем Мельничуком, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

25-летний голкипер в этом сезоне не провёл ни одного матча за «Торпедо». Всего в КХЛ Мельничук сыграл 46 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,3% отражённых бросков.

В июле 2023 года Мельничук подписал однолетний контракт с «Торпедо». В сезоне-2022/2023 на счету голкипера 14 матчей за «Сочи», «Авангард» и «Трактор», в которых вратарь продемонстрировал 89,1% отражённых бросков.

Ярославский клуб в текущем сезоне сыграл 42 матча, где набрал 59 очков, и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Хоккейное агентство Winners сообщило, что вратарь Иван Бочаров остаётся в «Локомотиве» до конца сезона и его обмен не планируется.

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