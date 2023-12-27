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Winners: обмен вратаря Ивана Бочарова из «Локомотива» не планируется

Winners: обмен вратаря Ивана Бочарова из «Локомотива» не планируется
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Хоккейное агентство Winners сообщило, что вратарь Иван Бочаров остаётся в «Локомотиве» до конца сезона и его обмен не планируется.

Таким образом, в составе ярославского клуба остаются три вратаря: Иван Бочаров, Даниил Исаев, Сергей Мурашов. Кроме того, как ранее сообщал «Чемпионат», к железнодорожникам присоединится голкипер Алексей Мельничук, который сегодня, 27 декабря, расторг контракт с «Торпедо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний Бочаров сыграл 10 матчей, в которых одержал пять побед с 93,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,76.

Ярославский клуб в текущем сезоне сыграл 42 матча, где набрал 59 очков, и находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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