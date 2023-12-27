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Валиуллин — о трёхстороннем обмене: благодарим клубы и игроков за согласие на переходы

Валиуллин — о трёхстороннем обмене: благодарим клубы и игроков за согласие на переходы
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал приход в клуб нападающего Семёна Кошелева, который был обменян из «Металлурга» на денежную компенсацию. Одновременно с этим казанцы обменяли форварда Дамира Жафярова в омский «Авангард».

«Кошелев – стабильный ролевой нападающий, востребованный в любой команде. Мы уверены, что он отлично впишется в нашу систему и добавит глубины составу, необходимой в плей-офф. У него отличный возраст, большой опыт и желание побеждать. Мы рады, что смогли реализовать все намеченные планы и добиться удобной для всех сторон сделки. Благодарим клубы и игроков за согласие на переходы», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанского клуба.

27-летний Кошелев записал на свой счёт 14 (4+10) очков в 34 играх текущего сезона КХЛ.

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