«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из АХЛ двух нападающих — россиянина Ивана Мирошниченко и канадца Хендрикса Лапьера, сообщает пресс-служба столичного клуба.

На прошлой неделе 19-летний Мирошниченко дебютировал в НХЛ, приняв участие в трёх матчах столичной команды. Российский форвард не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». В среднем за матч Иван проводил на льду меньше 10 минут (09.32).

Примечательно, что перед трёхдневной паузой на католическое Рождество «Вашингтон Кэпиталз» отправлял Мирошниченко и Лапьера в АХЛ. В следующем матче «Кэпиталз» 28 декабря на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Прошлый матч этих команд завершился сухой победой «Вашингтона» — 4:0.