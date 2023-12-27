Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал из АХЛ двух нападающих — россиянина Ивана Мирошниченко и канадца Хендрикса Лапьера, сообщает пресс-служба столичного клуба.

На прошлой неделе 19-летний Мирошниченко дебютировал в НХЛ, приняв участие в трёх матчах столичной команды. Российский форвард не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». В среднем за матч Иван проводил на льду меньше 10 минут (09.32).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что перед трёхдневной паузой на католическое Рождество «Вашингтон Кэпиталз» отправлял Мирошниченко и Лапьера в АХЛ. В следующем матче «Кэпиталз» 28 декабря на выезде сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». Прошлый матч этих команд завершился сухой победой «Вашингтона» — 4:0.

Материалы по теме
Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина
Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android