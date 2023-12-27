Сушинский рассказал, может ли «Авангард» пойти за Кубком Гагарина после обменов в дедлайн

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий «Авангарда» и бывший президент клуба Максим Сушинский рассказал, помогут ли омскому клубу недавние усиления состава побороться за Кубок Гагарина.

«Авангарду» теперь можно идти за Кубком Гагарина? «Авангард» же не один идёт за кубком. Все команды идут за кубком (смеётся). По крайней мере, в этом году его планируют завоевать не так мало клубов, как раньше. Будем смотреть. Много хороших команд. Конечно, я думаю, у «Авангарда» всегда задача – выигрывать кубок. Но эта задача стоит не только у омичей. Сами понимаете. Будем смотреть. Интересно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Авангард» усилился в дедлайн в лице трёх нападающих — Дамира Жафярова, Николая Прохоркина и Томаша Юрчо.