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«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского голкипера Ярослава Аскарова

«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского голкипера Ярослава Аскарова
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«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского вратаря Ярослава Аскарова, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин может принять участие в ближайшем матче «Предаторз» с «Каролиной», который пройдёт в ночь на 28 декабря.

В текущем сезоне Аскаров провёл в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 90,8% и коэффициентом надёжности 2.45. В текущем сезоне в НХЛ Аскаров не играл.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/2023 россиянин принял участие в одном матче. В АХЛ за «Милуоки Адмиралс» вратарь провёл 48 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,69 шайбы и отражая 91,1% бросков. В плей-офф Аскаров провёл 12 матчей, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков.

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