Фёдоров — о поражении от СКА: не все сыграли в свою силу, но мы могли выиграть

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА (0:2). Это поражение стало для московских армейцев пятым кряду.

«СКА с победой, была упорная игра, мы показали неплохой хоккей. Много не скажу, есть моменты, которые не выносятся в прессу. Но по самоотдаче, борьбе претензий к ребятам нет. Может, не все сыграли в свою силу, но у нас были моменты, могли выигрывать. Но счёт на табло, что тут скажешь? Была видна команда все 60 минут, а что не получилось — на суд общественности. Дай бог, хватит понимания. Разберём ошибки и будем двигаться дальше, играть на победу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Московские армейцы проиграли пятый матч подряд, что является худшим результатом ЦСКА за последние 12 лет выступлений в КХЛ. С 30 ноября по 26 декабря 2011 года армейцы потерпели восемь поражений, что является антирекордом клуба в КХЛ.