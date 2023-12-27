С. Фёдоров: меня беспокоит всё, это факт. Игра ЦСКА в этом году — новый опыт для всех нас

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что его беспокоит текущее качество игры команды. ЦСКА проиграл пятый матч подряд, уступив СКА (0:2). Московские армейцы расположились на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ после 44 матчей.

«Мы и в Ярославле неплохо играли, последние три матча команда показала характер, волю, рабочие моменты. На данный момент этого мало, счёт на табло. Но парни отдались и подготовке, и игре, поэтому сложно что-то сказать. Во всех командах есть градация игроков – кто-то должен обороняться, кто-то забивать, кто-то – помогать, молодые игроки должны играть на команду. Всё в совокупности – это и есть победные традиции. К сожалению, не все поршни в двигателе сейчас работают. Знаю, что парни отдались процессам, которые мы просили, но не забили. С нулём голов сложно выиграть.

Меня абсолютно банально беспокоит всё, там много направлений. Это факт. Мысль простая – для всех нас наша игра в этом сезоне — это реально новый опыт. Хотя мы очень опытная группа. Ребята реально достают из себя всё возможное, но результата пока нет. Мы должны пройти этот опыт, задача тренеров – найти сочетания, слова, моменты, где команда забивала бы голы и выигрывала матчи», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.