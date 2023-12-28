Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» проиграл в овертайме «Нью-Джерси», у Чинахова гол

«Коламбус» проиграл в овертайме «Нью-Джерси», у Чинахова гол
Комментарии

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бин (Гонс, Тексье) – 06:39     1:1 Палат (Хаула, Мерсер) – 09:55     1:2 Дэнфорт (Иржичек, Фантилли) – 28:28     2:2 Мерсер (Немец) – 55:51     2:3 Чинахов – 57:34     3:3 Хьюз (Хьюз, Мерсер) – 58:35     4:3 Майер – 62:12    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android