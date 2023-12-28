«Коламбус» проиграл в овертайме «Нью-Джерси», у Чинахова гол

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).