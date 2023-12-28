«Коламбус» проиграл в овертайме «Нью-Джерси», у Чинахова гол
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бин (Гонс, Тексье) – 06:39 1:1 Палат (Хаула, Мерсер) – 09:55 1:2 Дэнфорт (Иржичек, Фантилли) – 28:28 2:2 Мерсер (Немец) – 55:51 2:3 Чинахов – 57:34 3:3 Хьюз (Хьюз, Мерсер) – 58:35 4:3 Майер – 62:12
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