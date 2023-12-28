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Евгений Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян

Евгений Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян
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Сегодня, 28 декабря, на «Ю-Би-Эс-Арене» играю «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). После второго периода «пингвины» выигрывают со счётом 6:0.

По ходу встречи российский нападающий Евгений Малкин отличился двумя заброшенными шайбами и опередил Сергея Фёдорова (483 шайбы), заняв второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян (484 шайбы).

Лучшим бомбардиром является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. На его счету 828 заброшенных шайб.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 32 матча, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач.

После 32 матчей «Питтсбург» занимает 13-е место в Восточной конференции с 34 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравшие 49 очков в 33 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44     0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15     0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27     0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48     0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06     0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13     0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48    
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