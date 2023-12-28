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«Каролина» обыграла в гостях «Нэшвилл, у Свечникова гол и передача

«Каролина» обыграла в гостях «Нэшвилл, у Свечникова гол и передача
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В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» уступил «Каролине Харрикейнз» (2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Бёрнс, Джарвис) – 09:50 (pp)     0:2 Бёрнс (Ахо, Свечников) – 15:08 (pp)     1:2 Нюквист (О'Райлли) – 21:18     1:3 Свечников (Ахо) – 23:44     2:3 О'Райлли (Сиссонс, Йози) – 25:08 (pp)     2:4 Друри (Фаст, Ноэсен) – 29:56     2:5 Джарвис (Бантинг, Ахо) – 37:54 (pp)    
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