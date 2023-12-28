Ярослав Аскаров дебютировал за «Нэшвилл» в домашней игре против «Каролины»

Сегодня, 28 декабря, «Нэшвилл Предаторз» на своей площадке проиграл «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча «Бриджстоун-Арене» завершилась со счётом 2:5 (0:2, 2:3, 0:0).

В третьем периоде в воротах «Нэшвилла» вышел российский вратарь Ярослав Аскаров. Этот матч стал для него дебютным в домашней игре. 21-летний голкипер не пропустил ни одной шайбы, совершив 6 сейвов (100%).

Аскаров перешёл в «Нэшвилл» в 2020 году. Вратарь был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером, что стало лучшим результатом в истории драфтов для голкиперов из России.

После 35 матчей «Нэшвилл» занимает 7-е место в Западной конференции с 38 очками. Лидирует в таблице «Ванкувер Кэнакс», набравший 49 очков в 35 играх.