Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, этот матч стал уже 17-м подряд для российской звезды, в котором он не может отличиться в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 32 матчах.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.