Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд

Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд
Комментарии

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, этот матч стал уже 17-м подряд для российской звезды, в котором он не может отличиться в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 32 матчах.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12     1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03     2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp)     3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48     4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54     5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15    
Материалы по теме
Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, ему нужно уйти из «Вашингтона»
Если Овечкин хочет побить рекорд Гретцки, ему нужно уйти из «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android