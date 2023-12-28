Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд
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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграл «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями.
Таким образом, этот матч стал уже 17-м подряд для российской звезды, в котором он не может отличиться в основное время матча. В последний раз это случилось 19 ноября в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3). А свою последнюю шайбу россиянин забросил 22 декабря, в овертайме с тем же «Коламбусом».
Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Овечкина 20 (6+14) очков в 32 матчах.
«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут восьмыми на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12 1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03 2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp) 3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48 4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54 5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15
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