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Два очка Маккиннона и 23 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»

Два очка Маккиннона и 23 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»
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В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» победила «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 18:16 (pp)     0:2 Друен (Колтон, Тэйвз) – 21:04     0:3 О'Коннор (Мэнсон, Байрэм) – 27:56     0:4 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 33:26 (pp)     1:4 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 36:31     2:4 Кесселринг (Дурзи) – 43:48     3:4 Цукер (Дурзи, Кули) – 47:04     4:4 Дурзи (Маччелли, Круз) – 57:53     5:4 Макбэйн (Цукер, Дурзи) – 64:40    
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