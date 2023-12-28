Два очка Маккиннона и 23 сейва Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»
Поделиться
В Темпе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» победила «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 18:16 (pp) 0:2 Друен (Колтон, Тэйвз) – 21:04 0:3 О'Коннор (Мэнсон, Байрэм) – 27:56 0:4 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 33:26 (pp) 1:4 Круз (Бьюгстад, Маччелли) – 36:31 2:4 Кесселринг (Дурзи) – 43:48 3:4 Цукер (Дурзи, Кули) – 47:04 4:4 Дурзи (Маччелли, Круз) – 57:53 5:4 Макбэйн (Цукер, Дурзи) – 64:40
Комментарии
- 28 декабря 2023
-
08:06
-
07:48
-
07:44
-
07:40
-
07:24
-
07:10
-
07:02
-
06:58
-
06:42
-
06:32
-
06:22
-
06:09
-
06:01
-
05:49
-
05:43
-
05:41
-
05:40
-
05:28
-
05:25
-
05:13
-
04:32
-
04:18
-
03:55
-
03:32
-
03:17
-
03:12
-
02:52
-
01:20
-
00:30
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 27 декабря 2023
-
23:52
-
23:46
-
23:42
Партнерский контент