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Карбери: мы будем продолжать отчаянно искать способы улучшить игру в нападении

Карбери: мы будем продолжать отчаянно искать способы улучшить игру в нападении
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Главный тренер «Вашнгтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5), который прошёл этой ночью.

«Мы должны быть продуктивными при игре «пять на пять», у нас есть проблемы с этим в этом сезоне. Так что мы продолжим работать над этим, мы продолжим находить ответы и отчаянно стараться искать разные способы улучшить игру в нападении», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не может отличиться в основное время уже 17 матчей подряд.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 30 декабря сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Сандин, Протас) – 24:12     1:1 Миллер (Зибанеджад, Панарин) – 27:03     2:1 Панарин (Трочек, Зибанеджад) – 32:06 (pp)     3:1 Шнайдер (Линдгрен, Веси) – 32:48     4:1 Миллер (Крайдер, Уилер) – 46:54     5:1 Лафреньер (Фокс, Миллер) – 51:15    
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