Карбери: мы будем продолжать отчаянно искать способы улучшить игру в нападении

Главный тренер «Вашнгтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5), который прошёл этой ночью.

«Мы должны быть продуктивными при игре «пять на пять», у нас есть проблемы с этим в этом сезоне. Так что мы продолжим работать над этим, мы продолжим находить ответы и отчаянно стараться искать разные способы улучшить игру в нападении», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, лидер и капитан «столичных» Александр Овечкин не может отличиться в основное время уже 17 матчей подряд.

«Кэпиталз» уступили во второй игре кряду, остались с 39 очками и идут на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 30 декабря сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».