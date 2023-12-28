Бобровский совершил великолепный сейв ловушкой, лёжа на льду, в матче с «Тампа-Бэй»

В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Флориде Пантерз» (2:3). В середине третьего периода при счёте 3:2 голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил великолепное спасение ловушкой, не позволив сравнять счёт.

Российский вратарь поймал бросок нападающего «Тампа-Бэй» Брейдена Пойнта после выхода один на один. Бобровский растянулся на льду и эффектно поймал шайбу в ловушку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин пропустил две шайбы и отразил 27 бросков по воротам. «Тампа» не смогла продлить свою трёхматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт девятой на Востоке.