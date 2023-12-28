Спортивный директор «Металлурга»: решение о расставании с Загидулиным получилось сложным

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о расторжении контракта с вратарём Артёмом Загидулиным. Голкипер подписал контракт с «Нефтехимиком» до 30 апреля 2024 года.

«Решение о расставании с Артёмом получилось сложным. По ходу сезона успешно показал себя Илья Набоков, а с приходом Никиты Подскребалина в «Металлурге» стало пять вратарей: Илья Набоков, Артём Загидулин, Александр Судницин, Никита Подскребалин и Александр Смолин из ближайшего резерва. Оценив все варианты, мы пришли к итоговому решению», — цитирует Гомоляко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Загидулин провёл 22 матча за «Металлург», в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,2% и коэффициентом надёжности 2.29. Всего в КХЛ на счету 28-летнего вратаря 70 матчей с процентом отражённых бросков 91,6%.