«Это было нечто особенное». Летанг оценил повторение рекорда НХЛ
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал повторение рекорда НХЛ по ассистам защитника в матче. Летанг отметился шестью результативными передачами в матче с «Айлендерс» (7:0), пять из которых пришлись на второй период, что является новым рекордом НХЛ по очкам игрока обороны за один период.
«Это был один из тех вечеров, когда каждый раз, когда я отдавал передачу партнёру, он забрасывал шайбу в ворота. Очевидно, это было нечто особенное», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.
Также шесть передач Летанга являются повторением рекорда «Питтсбурга» по ассистам в матче среди всех хоккеистов «Пингвинз». Ранее подобные результаты показывали Марио Лемье (трижды), Грег Мэлоун (1979 год) и Рон Стэкхаус (1975 год).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44 0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15 0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27 0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48 0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06 0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13 0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48
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