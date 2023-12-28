«Это было нечто особенное». Летанг оценил повторение рекорда НХЛ

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал повторение рекорда НХЛ по ассистам защитника в матче. Летанг отметился шестью результативными передачами в матче с «Айлендерс» (7:0), пять из которых пришлись на второй период, что является новым рекордом НХЛ по очкам игрока обороны за один период.

«Это был один из тех вечеров, когда каждый раз, когда я отдавал передачу партнёру, он забрасывал шайбу в ворота. Очевидно, это было нечто особенное», — цитирует Летанга пресс-служба клуба.

Также шесть передач Летанга являются повторением рекорда «Питтсбурга» по ассистам в матче среди всех хоккеистов «Пингвинз». Ранее подобные результаты показывали Марио Лемье (трижды), Грег Мэлоун (1979 год) и Рон Стэкхаус (1975 год).