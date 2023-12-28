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«Барыс», занимающий последнее место на Востоке, крупно обыграл «Авангард» со счётом 5:1

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Авангард». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Барыса» отличились Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка, поразивший пустые ворота «Авангарда» за 12 минут до конца основного времени. Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал 18-летний защитник Михаил Гуляев, отличившийся при счёте 0:5 в конце третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ворота «Авангарда» с первых минут защищал 22-летний Андрей Мишуров, однако после четвёртой пропущенной шайбы его сменил Павел Хомченко.

«Авангард» с 59 очками в 43 матчах занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (35) – на последнем месте.