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«Барыс», занимающий последнее место на Востоке, крупно обыграл «Авангард» со счётом 5:1

«Барыс», занимающий последнее место на Востоке, крупно обыграл «Авангард» со счётом 5:1
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Авангард». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Барыса» отличились Даниил Апальков, Кирилл Савицкий, Энтони Камара, Алихан Омирбеков и Давид Скленичка, поразивший пустые ворота «Авангарда» за 12 минут до конца основного времени. Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал 18-летний защитник Михаил Гуляев, отличившийся при счёте 0:5 в конце третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ворота «Авангарда» с первых минут защищал 22-летний Андрей Мишуров, однако после четвёртой пропущенной шайбы его сменил Павел Хомченко.

«Авангард» с 59 очками в 43 матчах занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (35) – на последнем месте.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Апальков (Оберг) – 11:47 (5x5)     2:0 Савицкий (Скленичка, Оберг) – 41:07 (5x4)     3:0 Камара (Червены, Бекетаев) – 43:27 (5x5)     4:0 Омирбеков (Асетов, Хенкель) – 45:40 (5x5)     5:0 Скленичка – 48:09 (en)     5:1 Гуляев (Беляев, Филатьев) – 56:45 (5x5)    
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